Власти Москвы получат возможность следить за перемещениями горожан с помощью кэшбека за проезд

Жителям Москвы предложили кэшбэк в 10 рублей при оплате проезда в общественном транспорте — при условии использования карты «Мир»: ее нужно предварительно загрузить в смартфон на базе Android в один из мобильных платежных сервисов — Mir Pay или Samsung Pay. При этом смартфон должен поддерживать NFC-функцию. Как пишет SOTA, так мэрия получит доступ к данным о телефонах горожан и сможет таким образом отслеживать их перемещения.

Уточняется, что акция распространяется на поездки во всем общественном транспорте, включая метрополитен, Московское центральное кольцо, Московские центральные диаметры, автобусы, электробусы, трамваи.

Пока заявлено, что предложение о кэшбеке будет действовать до конца 2022 года.

Источник: АГН «Москва», SOTA