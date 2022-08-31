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В Крыму запретили запускать фейерверки и использовать дроны

20:34 • 31.08.2022

Власти Крыма опубликовали указ, согласно которому во время войны на территории полуострова нельзя запускать фейерверки и использовать дроны. 

Беспилотные летательные аппараты могут использовать только федеральные и местные органы власти. Из пиротехники можно запускать только хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.

В августе в разных районах Крыма несколько раз срабатывали системы ПВО. В начале месяца на аэродроме «Саки» недалеко от села Новофедоровка произошла серия взрывов. Пострадали как минимум восемь российских военных самолетов. 16 августа в селе Майское на севере Крыма в 20 километрах от города Джанкой произошел взрыв и пожар. В Минобороны взрывы в Майском назвали «диверсией». Через два дня местные жители сообщили о звуках взрывов в Керчи и рядом с военным аэропортом в Севастополе. 20 августа украинский беспилотник атаковал штаб Черноморского флота.

Источник: Сергей Аксенов

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