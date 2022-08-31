В Беларуси дали два с половиной года колонии первокурснику, который собирался волонтерить в Украине

Суд в Бресте приговорил первокурсника Андрея Маслова к двум с половиной годам колонии по статье «приготовление к участию в вооруженном конфликте на территории другой страны» (часть 1 статьи 13 и часть 1 статьи 361-3 УК РБ).

На допросе Маслов пояснил, что планировал поехать в Украину и оказать любую гуманитарную помощь. При этом он настаивал, что не стал бы принимать участие в боях. Но поскольку для оказания медицинской, логистической и технической поддержки могло потребоваться вступить в ВСУ, то Маслов был бы готов присоединиться к украинской армии. Он собирался попасть в страну через Польшу — студент связался с польским консульством насчет безвизового проезда для граждан Израиля. В итоге он решил самостоятельно перейти границу.

Сначала суд квалифицировал действия Маслова как «покушение на участие в вооруженном конфликте на территории другой страны» (часть 1 статьи 14 и часть 1 статьи 361-3 УК РБ), но прямо во время прений сторон прокурор переквалифицировал обвинение. Адвокат студента обратила внимание, что по статье «приготовление к участию» было всего четыре претендента — во всех случаях фигуранты активно воевали на стороне России.

11 мая Маслова задержали на границе Беларуси. В его телефоне нашли переписку с ботом батальона Калиновского, который входит в состав ВСУ.

Источник: «Брестская весна»