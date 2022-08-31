Студенту вынесли предостережение о госизмене из-за попытки позвонить на украинский номер

26 августа студенту военной кафедры политехнического университета Петра Великого Игорю Поздякову вручили официальное предостережение о недопустимости государственной измены (статья 275 УК) из-за «попытки установления контактов» со спецслужбами Украины.

Силовики считают, что студент связался с представителем СБУ, чтобы оказать финансовую помощь некому украинскому добровольческому батальону. В ФСБ сообщили, что у Поздякова был допуск к гостайне.

Студент рассказал «Медиазоне», что 2 марта он позвонил на украинский номер для «сбора помощи пострадавшему мирному населению». Поздяков уточнил, что «не дозвонился» до организации, а какому именно проекту принадлежал номер он не помнит. По словам студента, он не выходил на связь с представителем СБУ. Поздяков подтвердил изданию, что в начале лета он получил допуск к гостайне.

Источник: РИА «Новости», «Медиазона»