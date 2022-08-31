Страны Евросоюза договорились приостановить соглашение с РФ об упрощенном визовом режиме

По итогам встречи представителей стран Евросоюза в Праге глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что общий запрет на туристические визы для россиян не введут. Однако ЕС все же приостановит договор об упрощенном визовом режиме с Россией. Это соглашение действовало с 2007 года.

Принятое решение означает, что теперь получение визы для россиян будет обходиться дороже и занимать больше времени: в частности, консульский сбор вырастет с 35 до 80 евро, у россиян также могут запросить дополнительные документы в зависимости от цели визита в страны Евросоюза.

Против прекращения выдачи виз выступило большинство стран ЕС. За запрет проголосовали Польша, Чехия, Финляндия, Литва, Латвия и Эстония.



Источник: Петер Сийярто