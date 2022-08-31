Погибла экс-гендиректор Internews Манана Асламазян — ее фонд занимался поддержкой независимых СМИ в России

В Ереване погибла экс-гендиректор фонда Internews, лауреат премии ТЭФИ Манана

Асламазян. По словам журналистки Виктории Мучник, Асламазян сбил автомобиль.

«Сегодня в Ереване погибла Манана Асламазян. Сбила машина. Мы дружили 30 лет. Манана была… Нелепое слово «была». Должны были встретиться сегодня вечером. И не встретились. Не отзвонилась, что было на нее не похоже. Поехали искать. В реанимации сказали, что ничего сделать не могли», — написала Мучник.

Фонд Internews, который возглавляла Асламазян, занимался поддержкой независимых СМИ, готовил кадры для них. В 2007 году Асламазян стала фигурантом дела о контрабанде валюты: 21 января 2007 года ее остановили в аэропорту Шереметьево с 9950 евро — эта сумма из-за разницы курсов превышала разрешенные для провоза без декларирования 10 тысяч долларов. Открытое письмо в защиту Асламазян подписали более 1,2 тысячи российских журналистов.

После заведения уголовного дела, Асламазян уехала из России и покинула фонд Internews, а российское отделение Internews прекратило работу. В 2008 году по решению Конституционного суда уголовное дело переквалифицировали в административное.

Источник: Виктория Мучник