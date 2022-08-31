Команда Навального запускает «Умное голосование», чтобы добиться в Москве победы кандидатов с антивоенной позицией

Сторонники Алексея Навального в очередной раз запускают проект «Умное голосование». На этот раз оно будет применяться только на муниципальных выборах в Москве. Одним из ключевых факторов выбора кандидатов станет их отношение к войне с Украиной.

Организаторы «Умного голосования» решили сосредоточиться на муниципальных выборах в столице, так как это «главная политическая кампания 2022 года» и они полагают, что именно на этих выборах «больше всего шансов нанести урон Путину и его партии разжигателей войны».

Команда Навального ожидает, что итоги выборов, которые опубликует ЦИК, наверняка разойдутся с реальными результатами, в том числе из-за вероятных махинаций при помощи электронного голосования. При этом они подчеркивают важность участия в голосовании для того, чтобы показать всем, в том числе тем, кто организовывает фальсификации, сколь велико реальное число противников действующей власти. «Выборы — это единственный безопасный способ протеста, который у нас остался», — отметили в ФБК.

В связи с тем, что «в ДЭГ можно нарисовать любые цифры» в команде Навального считают важным сосредоточить усилия именно на голосовании на физических участках. Они убеждены, что «там победить вполне реально».

Муниципальные выборы пройдут в Москве с 9 по 11 сентября. Все три дня голосование будет проходить и онлайн и на участках.

Команда Навального будет рекомендовать избирателям кандидатов через iOS- и Android-приложения, а также через телеграм-бота.

Источники: ФБК (1,2), «Умное голосование», Команда Навального