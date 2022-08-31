«Гауляйтеры начали гонку, кто быстрее будет бежать»: украинские власти увидели бегство в отъездах оккупационных чиновников

Евгений Балицкий, назначенный Россией руководить оккупированными территориями Запорожской области Украины, вечером 30 августа опубликовал видеообращение о том, что «в связи с семейными обстоятельствами» он на время уезжает в Крым. Позже запись была удалена, но скриншот поста успел разойтись по соцсетям. Украинские СМИ и представители власти увидели в этом пример бегства коллаборантов.

Между тем, в ночь на среду российские СМИ опубликовали видео, в котором Балицкий говорит о своей готовности лично встретить делегацию Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС.

В 09:22 по московскому и местному времени 31 августа Балицкий опубликовал в телеграме видео встречи с российским губернатором аннексированного Крыма Михаилом Развожаевым. Согласно подписи Балицкого к видео, Развожаев посетил Запорожскую область «с рабочим визитом» сегодня, то есть 31 августа. Видео полностью снято в помещении, по нему трудно судить, где проходила встреча. При этом сам Развожаев еще вечером 30 августа опубликовал в своем телеграме пост, в котором написал, что «сегодня провел день в Мелитополе».

Украинские комментаторы связывают возможный отъезд Балицкого с активными действиями украинского подполья в оккупированных Россией регионах. Так, украинский мэр Мелитополя Иван Федоров написал: «Гауляйтеры начали гонку, кто быстрее будет бежать подальше от наших сил сопротивления». Он также утверждает, что «самые сообразительные приспешники» Балицкого, почувствовали, что «запахло жареными коллаборантами» и теперь «наперегонки спешат связаться с украинскими спецслужбами и покаяться за неправильный выбор».

24 августа был взорван в автомобиле назначенный Россией глава поселка Михайловка Запорожской области Иван Сушко.

27 августа украинские СМИ сообщали, что «руководитель полиции» Михайловки Андрей Рыжков был найден повешенным.

28 августа российские власти сообщили, что зампредседателя оккупационной администрации Херсонской области по сельскому хозяйству Алексей Ковалев был застрелен у себя дома.

На этом фоне привлек к себе внимание и отъезд из Херсонской области другого представителя оккупационной администрации, Кирилла Стремоусова. Он не объявлял о поездке заранее, но по виду за окном в записанном им ролике для телеграма удалось выяснить, что он находится в Воронеже. Позже Стремоусов признал это и сам, написав «моя командировка в Воронеж удалась». «Сейчас спешно возвращаюсь в Херсон — готовиться к проведению референдума по скорейшему самоопределению Херсонской области», — пообещал он.

Источники: «Риа-Мелитополь», «Интерфакс», Евгений Балицкий, Михаил Развожаев, Владимир Рогов, СКР, «Укринформ», Кирилл Стремоусов, Иван Федоров