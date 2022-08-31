Двух высокопоставленных чиновников немецкого правительства подозревают в содействии России — die Zeit

Издание die Zeit выяснило, что немецкие спецслужбы подозревают в работе на Россию двух высокопоставленных чиновников Министерства экономики, занимающихся вопросами энергетики. Оно не называет их имен и должностей.

По данным die Zeit, руководство министерства обратилось в Федеральное ведомство по охране конституции — немецкую спецслужбу, занятую в том числе контрразведывательной деятельностью — когда столкнулось с несоответствиями в служебных документах, касающихся «Северного потока 2», наполненности газохранилищ и обеспеченности Германии энергоресурсами. Кроме того, подход этих чиновников к некоторым вопросам удивительным образом соответствовал российской позиции и расходился с официальной линией немецких властей. Например, к переводу компании Gazprom Germania под доверительное управление Федерального сетевого агентства Германии.

Сотрудники спецслужбы изучили биографии этих двух чиновников. Как выяснилось, по крайней мере один из них ездил в Россию по учебе. По словам автора статьи Хольгера Штарка, их «эмоциональная близость к России» очевидна, но это еще не означает, что они занимались шпионажем в пользу Кремля. Пока что нет никаких доказательств, которые бы подтверждали это. Он отмечает, что дружественный настрой в отношении российских властей когда-то был характерен и для многих других чиновников ведомства. Возможно, что кто-то просто не успел перестроиться в свете новых реалий.

Источник: die Zeit