Более 80% россиян лишились накоплений с февраля

Опрос «АльфаСтрахования» показал, что около 80% россиян потеряли свои сбережения с февраля: каждый пятый (21%) сообщил, что потерял почти все накопления, а 8% полностью лишились финансовой подушки.

Больше трети респондентов заметили рост расходов на 20–30% на повседневные нужды. Еще 30% оценивают повышение трат в 10%, еще 15% респондентов — в 30–50%. 6% опрошенных россиян утверждают, что их расходы сократились, причем 82% из них говорят об уменьшении трат более чем на 50%. Лишь 19% участников опроса заверили, что ничего не потеряли.

В исследовании приняли участие 1207 россиян в возрасте от 18 до 60 лет. 58% из них сказали, что им удается копить деньги, хотя для 39% это стало значительно труднее делать. Каждый пятый опрошенный за последние полгода решил отказаться от планов копить деньги.

Источник: Forbes