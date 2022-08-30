В Ростовской области задержали чиновника, который уничтожил музей, когда поджигал сухую траву

В Волгодонске полицейские задержали заместителя директора департамента строительства и городского хозяйства Алексея Ляшкова. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ляшкова подозревают в поджоге сухой травы и уничтожении этнического центра «Степная застава». Против мужчины возбудили дело об «умышленном уничтожении или повреждении имущества» (статья 167 УК).

По версии следствия, 15 августа Ляшков решил помочь знакомой убрать засохшую траву возле ее дома. Мужчина поджег растения и уехал. Из-за сильного ветра пламя перекинулось на территорию центра «Степная застава», который находился недалеко от дома. В музее сгорело практически все, в том числе редкие и ценные экспонаты. Ущерб оценили в 1,3 миллиона рублей.

Источник: Don Mash