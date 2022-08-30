В Беларуси признали экстремистскими соцсети несуществующей страны

19 августа Лидский белорусский районный суд признал экстремистскими социальные сети вымышленного виртуального государства Вейшнория.

В список «экстремистских материалов» внесли ютуб-канал, группу «Вконтакте», фейсбук и инстаграм, «Одноклассники», аккаунт в тик-токе, а также канал и чат в телеграме Вейшнории.

Вейшнория — вымышленное виртуальное государство, созданное для совместных российско-белорусских военных учений «Запад-2017». По плану организаторов, Вейшнория и еще две вымышленные страны — Весбария и Лубения — должны была напасть на Беларусь. Согласно карте учений, опубликованной генштабом, Вейшнория занимает большую часть Гродненской области и северо-западную часть Минской и Витебской областей. После учений у этой страны появились свои государственные органы и даже «валюта».

Источник: «Весна»