Умер последний глава СССР Михаил Горбачев

На 91-м году жизни в Москве скончался последний лидер СССР Михаил Горбачев. По информации Mash, накануне смерти Горбачев приехал в больницу на гемодиализ — у него были проблемы с почками. Он находился в спецотделении Центральной клинической больницы.

Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с женой Раисой. Дату похорон определит семья.

Михаил Горбачев — последний генеральный секретарь ЦК КПСС и единственный в истории президент СССР. В 1985 он начал реформировать общественный строй в СССР — этот процесс получил название «перестройка». Провозгласил курс на гласность, в период его нахождения у власти был принят закон о печати (1990 год), упразднивший государственную цензуру. 25 декабря 1991 года он объявил об уходе в отставку. Горбачев — обладатель Нобелевской премии мира.

Источник: ТАСС, Mash