Суд назначил условные сроки ингушским полицейским, которые в 2019 году отказались разгонять митингующих

Железноводский городской суд Севастопольского края приговорил к полутора годам лишения свободы условно 12 ингушских полицейских по делу о неисполнении приказа (часть 2 статьи 286.1 УК).

В августе 2019 года против 13 полицейских возбудили уголовное дело. Они встали шеренгой между росгвардейцами и протестующими, чтобы предотвратить новые столкновения во время акции 27 марта 2019 года в Магасе, участники которой протестовали против изменения административных границ Ингушетии. Из дела одного из полицейских, Магомеда Долгиева, исключили мотив политической вражды к органам власти. В ноябре 2021 года он получил полтора года условно. По версии следствия, остальные 12 полицейских разделяли взгляды митингующих.

В марте 2019 года в Магасе прошли митинги против соглашения о новой административной границе между Чечней и Ингушетией, который был принят в сентябре 2018 года. Соглашение готовилось тайно, никаких общественных слушаний не проводилось. Первая акция протеста прошла в сентябре 2018 года Сунже. Протесты возобновились весной 2019 года — через два месяца после того, как Конституционный суд России признал соглашение законным.

Источник: «Полный ПЦ 2.0»