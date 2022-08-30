Навального, у которого начались проблемы со спиной, в третий раз отправили в штрафной изолятор

Политика Алексея Навального, который сейчас находится в ИК-6, в третий раз поместили в штрафной изолятор (ШИЗО) на семь суток.

«И эта "лесенка" будет идти до максимально возможных 15 (суток — Прим. “Холода”), а потом я буду сидеть сроками по 15, "пока не успокоюсь". Дело в том, что я "слишком политически активен для заключенного". Большое раздражение вызывает созданный мной профсоюз заключенных: "Не для того сажали, чтобы здесь профсоюзы делал"», — написал в социальных сетях политик.

Навального поместили в изолятор через полдня после освобождения.

«В воскресенье вечером меня выпустили, а в понедельник днем снова закрыли и, в общем, не скрывают, что и дальше я вылезать из этой дыры не буду», — сообщил он.

После этого адвокат политика Вадим Кобзев рассказал, что что Навальному начали колоть обезболивающее из-за болей в спине, вызванных постоянным нахождением в изоляторе. По словам Козбева, Навальный вынужден проводить по 15 часов в камере два на три метра в положении «стоя» или «сидя». Он может выходить на прогулки только на час в пространство такого же размера.

«Так, занимайся — не занимайся (специальными упражнениями — Прим. “Холода”), а ухудшение здоровья неизбежно, и Навальному уже сегодня начали колоть обезболивающее», — написал Кобзев.

В первый раз Навального поместили в штрафной изолятор 15 августа на трое суток, второй — 24 августа на пять дней.

Источник: Алексей Навальный, Вадим Кобзев