Мосгорсуд ликвидировал правозащитную организацию «Горячая линия»

Организация правозащитника Льва Пономарева «Горячая линия», занимающаяся расследованием пыток и помощью заключенным, ликвидирована по решению Московского городского суда. Адвокат Сергей Андропов сообщил, что решение будет обжаловано.

«Оснований для ликвидации в общем-то не было, юридических оснований не было, поэтому, конечно же, посмотрим, что напишет судья в своем решении, каким образом он мотивирует необходимость ликвидации, законную необходимость. Конечно, это все будет предметом обжалования», — добавил защитник Валерий Шухардин.

По словам адвокатов, формальным поводом для ликвидации «Горячей линии» стало нарушение территориальности деятельности организации.

Иск Минюста с просьбой ликвидировать «Горячую линию» поступил в Мосгорсуд 15 июля. Сотрудники организации сообщили журналистам, что узнали об этом случайно.

«Горячая линия» существует с 1998 года. Организация сотрудничает с Комитетом ООН по противодействию пыткам. Также «Горячая линия» взяла на себя основные функции другого движения Пономарева — «За права человека», которое ликвидировали в ноябре 2019 года. Обе организации были признаны иностранными агентами в феврале 2019 года. Сам Пономарев уехал из России после начала вторжения в Украину.

Источник: «Мир, прогресс, права человека»