«Верстка»: Контрактник, который воевал в Украине, вместе со знакомыми напал на лагерь украинских беженцев

В ночь с 5 на 6 августа лейтенант Михаил Горелов, который воевал в Украине, его бывшие одноклассники Никита Гордеев и Роман Ковалев, а также односельчанин Григорий Умалатов ворвались на территорию пансионата «Голоевка» в Смоленской области, где живут украинские беженцы.

По данным издания, 5 сентября Умалатов встретился в местном баре со своими знакомыми. Он пожаловался им, что в «Голоевке», где его мать работала поваров, украинские беженцы «обижают наших» и плохо относятся к персоналу. После этого мужчины взяли охотничье ружье и пневматический пистолет, а затем поехали в пансионат. Беженцы рассказали, что пьяные нападавшие ходили по первому этажу здания, громко кричали и стучали в двери комнат. Они ушли, как только узнали, что в «Голоевке» живут только беженцы из Луганской, Донецкой и Харьковской областей. Как мужчины попали на территорию — неизвестно.

Против Горелова, Гордеева, Ковалева и Умалатова возбудили уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК).

Местные власти отказались отвечать на вопросы журналистов. Горелов подтвердил «Верстке», что приходил в санаторий, но сказал, что все остальное — «дикая ложь». Он не рассказал, чем именно занимался в «Голоевке». Также Горелов сообщил, что не прошел психологическую поддержку, которую проводят для тех, кто вернулся с войны.

«Реабилитационный период назначается с посещением психолога. Но я не был на нём. Не знаю, как так получилось, но данный момент прошёл мимо меня. Война есть война. Я не горжусь тем, что убивал людей», — сказал журналистам Горелов.

По данным издания, мужчина служит в армии по контракту. Сейчас он вернулся в отпуск домой, но, по словам односельчан, «возвращаться на фронт не стремится и не сильно расстроился перспективе получить уголовное наказание, которое помешало бы этому».

Источник: «Верстка»