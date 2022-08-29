В Москве задержали политика Леонида Гозмана

Силовики задержали политика Леонида Гозмана из-за поста в фейсбуке. Ему вменяют статью об отождествлении действий СССР и нацистской Германии (часть 1 статьи 13.48 КоАП). Он останется на ночь в ОВД «Тверской».

В посте, который стал поводом для задержания, написано: «Гитлер — абсолютное зло, но Сталин еще хуже. СС — преступники, но НКВД еще страшнее, потому что чекисты убивали своих. Гитлер развязал войну с человечеством. Коммунисты объявили тотальную войну своему собственному народу».

Гозман сообщил SOTA, что правоохранители встретили его у больницы. Он отказался проследовать с ними в отделение, сообщив, что у него нет с собой документов, и ему нужно вернуться обратно в клинику на прием. Один из силовиков сначала пошел с ним в больницу, но потом вышел оттуда. После этого Гозман связался с адвокатом «ОВД-Инфо» Юлией Трегубовой, дождался ее и поехал с ней в отдел.

25 июля Гозмана объявили в федеральный розыск. В апреле против политика завели уголовное дело о несвоевременном уведомлении миграционной службы о втором гражданстве (статья 330.2 УК). По мнению силовиков, он вовремя не сообщил о получении гражданства Израиля в 2018 году.

Источник: «ОВД-Инфо», SOTA