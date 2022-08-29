В Архангельской области появился центр для 10-дневного обучения добровольцев перед отправкой в Украину

В Архангельской области создали центр для подготовки добровольцев и желающих служить по контракту, возрастные рамки участия — от 18 до 50 лет. Первый курс начнут вести сентябре, его длительность — 10 дней.

Инициаторами проекта стали центр «Патриот», а также общественные организации «Боевое братство» и «Свои люди». Учредитель последней Константин Олюков говорит, что «физические данные и специальная подготовка» для участия не нужны.

«Наша цель — это восстановление индивидуальных навыков будущих военнослужащих, которые они с годами утратили. Плюс — навыки, которые нам диктуют современные реалии: тактики специальной военной подготовки, огневой, медицинской и инженерно-саперной подготовки. После чего они поступают в свои воинские части — через военкомат или частные военные компании. Там они уже будут проходить службу в составе подразделений», — сказал Олюков.

Он добавил, что уже «есть несколько человек», желающих записаться. Их будут обучать на базе одного из стрелковых объектов Архангельской области. Все 10 дней они будут жить там в палатках с обеспечением и питанием.



Источник: 29.ru