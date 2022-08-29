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Убит замглавы оккупационной администрации Херсонской области, который раньше был депутатом Верховной рады

20:12 • 29.08.2022

Заместитель председателя администрации оккупированной Херсонской области по сельскому хозяйству Алексей Ковалев найден мертвым в своем доме в городе Голая Пристань. Его смерть подтвердили в Следственном комитете России. 

В ведомстве заявили, что причиной смерти стало огнестрельное ранение. Также погибла девушка, жившая вместе с чиновником.

Ранее о гибели Ковалева сообщили Baza и Astra. По их информации, тело Ковалева нашли в его доме в городе. Рядом лежало помповое ружье, которое было зарегистрировано на самого Ковалева. У девушки было ножевое ранение в горло, она умерла в больнице.

Ковалев был депутатом Верховной рады и состоял в президентской фракции «Слуга народа». После начала войны он приехал в Херсонскую область, где находится его родной город, и начал сотрудничать с российской стороной. Он начал публиковать в социальных сетях посты о том, что Россия в Херсонской области уже «навсегда». 3 мая Ковалева исключили из фракции, в июне против него возбудили уголовное дело. В июне на Ковалева совершили покушение — тогда взорвали его автомобиль. В результате он попал в больницу.

Источник: РИА «Новости», Baza, Astra

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