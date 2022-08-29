Шольц предложил создать общеевропейскую систему ПВО и расширить Евросоюз

Канцлер Германии Олаф Шольц во время речи в Карловом университете в Праге предложил создать единую европейскую систему противовоздушной обороны.

Он считает, что новая система ПВО на европейском уровне была бы дешевле и эффективнее, чем на национальном. Также Шольц заявил, что «созданная вместе система повысила бы безопасность всей Европы».

Помимо этого, во время выступления в Карловом университете канцлер Германии предложил включить в Евросоюз страны Западных Балкан, а также Украину, Молдову и Грузию.

«В эти дни вновь встает вопрос о том, где впредь будет проходить разделительная линия между свободной Европой и неоимперской автократией», — уточнил Шольц.

Также канцлер сообщил, что Германия должна взять на себя ответственность за наращивание потенциала ПВО и артиллерии Украины.

На данный момент на территории Евросоюза расположен противоракетный щит НАТО, который нужен был для того, чтобы защищать европейский блок Альянса от возможной ракетной атаки со стороны стран Ближнего и Среднего Востока. Решение о развертывании систем ПРО в ЕС приняли в 2001 году.

Источник: Der Spiegel