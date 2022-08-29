«Медиазона»: Прокурор Москвы потребовал признать экстремистскими песни Оксимирона

29 августа исполняющий обязанности прокурора Москвы Сергей Савенков «в интересах РФ» потребовал признать экстремистскими опубликованные в интернете произведения М. Я. Федорова. «Медиазона» предполагает, что речь идет о рэпере Оксимироне (Мироне Федорове — Прим. «Холода»). Журналисты обнаружили иск в картотеке Замоскворецкого районного суда Москвы.

Что стало поводом для делопроизводства — неизвестно. Менеджер рэпера пока что не дал комментарии журналистам.

После начала войны в Украине Оксимирон уехал из России и провел серию благотворительных концертов за рубежом. Концерты на территории РФ в поддержку вышедшего в конце 2021 года альбома «Красота и уродство» рэпер перенес на неопределенный срок.

Источник: «Медиазона»