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Депутат пожаловался на Меладзе из-за концерта в Москве

22:37 • 29.08.2022

Депутат Госдумы от «Единой России» Юрий Швыткин пожаловался на певца Валерия Меладзе в Следственный комитет из-за его концерта, который прошел в московском диско-клубе «Радуга» в прошлые выходные. Он решил, что музыкант «переиграл и вернулся, как ни в чем не бывало», а также назвал его поступок «циничным». Депутат призвал россиян не посещать концерты «таких артистов».

«Наши военнослужащие защищают Родину, подвергая риску свои жизни, зачастую жертвуя собой, в то время как многие артисты, высказывающиеся грязно в адрес нашей страны, возвращаются сюда и дают концерты», — написал в телеграме Швыткин.

24 февраля Валерий Меладзе высказался против войны в Украине, призвав стороны к мирным переговорам. В марте его концерты в Санкт-Петеребурге отменили, а певец объявил о прекращении гастролей и уехал из страны. Однако 28 августа его заметили выступающим в московском клубе «Радуга» на фестивале «Фестик-2022».

Источник: Юрий Швыткин

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