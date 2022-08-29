Из России уходит компания Ericsson — крупный поставщик оборудования для МТС и Tele2

Шведский производитель телеком-оборудования Ericsson готовится закрыть офис в России до конца года. По информации источников «Коммерсанта» на телекоммуникационном рынке, 22 августа главный офис Ericsson уведомил об этих планах российское подразделение. Руководство планирует сократить всех сотрудников, в том числе ведущих техническую поддержку оборудования на сетях операторов связи.

В Ericsson официально подтвердили, что компания закончит работу в России в ближайшие месяцы «по мере выполнения обязательств перед заказчиками». При этом сотрудникам пообещали «финансовую и социальную» поддержку.

Неназванный топ-менеджер крупного производителя оборудования и источник в одном из операторов связи при этом допустили, что Ericsson сможет выделить в новую компанию сервис поддержки, где российские топ-менеджеры смогут стать учредителями.

Накануне Dell Technologies, крупнейший поставщик серверов в Россию, полностью прекратил работу в стране. Операции на российском рынке IT-корпорация прекратила еще в середине августа, все офисы в стране закрылись. На компанию работали несколько сотен человек — в коммерческом офисе в Москве и в офисе разработок в Санкт-Петербурге.

Источник: «Коммерсантъ»