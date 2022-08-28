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ВС РФ уничтожили туалет в Херсонской области ракетой стоимостью сотни тысяч долларов

20:07 • 28.08.2022

Российская ракета Х-59 поразила туалет в Нововоронцовке Херсонской области, сообщили в Оперативном командовании «Юг». Представители ВСУ опубликовали фото с места, на которых также видно пострадавшее дерево.

«Высокоточной авиационной ракетой класса "воздух-поверхность" Х-59, выпущенной из Су-35, враг прицельно уничтожил очередную общественную уборную на окраине Нововоронцовки», — пишут украинские военные.

Стоимость одной ракеты Х-59 — не менее 16 миллионов рублей (от 265 тысяч долларов) в зависимости от модификации. По расчетам Forbes, Россия тратит на ракетные обстрелы территории Украины до 60 миллионов долларов в день.

Источник: Оперативное командование «Юг», Forbes

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