ВС РФ уничтожили туалет в Херсонской области ракетой стоимостью сотни тысяч долларов

Российская ракета Х-59 поразила туалет в Нововоронцовке Херсонской области, сообщили в Оперативном командовании «Юг». Представители ВСУ опубликовали фото с места, на которых также видно пострадавшее дерево.

«Высокоточной авиационной ракетой класса "воздух-поверхность" Х-59, выпущенной из Су-35, враг прицельно уничтожил очередную общественную уборную на окраине Нововоронцовки», — пишут украинские военные.

Стоимость одной ракеты Х-59 — не менее 16 миллионов рублей (от 265 тысяч долларов) в зависимости от модификации. По расчетам Forbes, Россия тратит на ракетные обстрелы территории Украины до 60 миллионов долларов в день.

Источник: Оперативное командование «Юг», Forbes