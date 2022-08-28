Нанесен удар по заводу «Сокол» в Новой Каховке — там в начале войны разместились российские войска

Стало известно об ударе по заводу «Сокол» в Новой Каховке — на фотографиях и видеороликах, которые распространили местные паблики, видны клубы дыма от заводских строений.

Помимо этого сообщается, что в корпусах «Сокола» еще в начале войны разместились российские войска. Эту информацию «Холоду» подтвердил житель Новой Каховки.

«Там есть здание заводоуправления, где до войны размещались офисы — за ним находился бассейн, где испытывали военные буи. Где-то в начале марта россияне разместились в офисных помещениях, примерно в той части. А позже заняли производственную территорию завода — цеха, ангары», — рассказал «Холоду» очевидец событий, попросивший не упоминать его имя.

Также сообщалось о взрывах неподалеку от Каховской ГЭС. Гидроэлектростанция, как и вся Новая Каховка, находится под контролем российских войск с конца февраля.

Бывший завод «Сокол» в Новой Каховке в советские годы был закрытым оборонным предприятием. Там изготавливали сверхсовременные радиогидроакустические приборы и гидроакустические станции. Общая площадь строений завода — 120 тысяч квадратных метров.

Источник: «Хуевый Херсон», «Холод»