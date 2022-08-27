Сербия готова разрешить использование документов, выданных Косово

Президент Сербии Александр Вучич сообщил о согласии Сербии на использование удостоверений личности, выданных в Косово. В конце июля косовские власти отложили на месяц введение запрета на использование в стране сербских документов, после того как этот вопрос поставил Белград и Приштину на грань серьезного конфликта. В Сербии аналогичные правила в отношении косовских документов действуют с 2011 года.

В субботу Вучич заявил о готовности Сербии подписать «дисклеймер», в котором «исключительно из практических соображений, связанных со свободой передвижения», разрешалось бы использование выданных правительством Косово документов, но в то же время четко оговаривалось бы, что это не является признанием его независимости со стороны Сербии. При этом Евросоюз должен гарантировать Белграду, что сербы, проживающие в Косово, смогут беспрепятственно ездить в Сербию по сербским документам. По вопросу автомобильных номеров никаких договоренностей пока нет, добавил Вучич.

Ранее власти Косово приняли решение об обязательном обмене выданных Сербией документов и автомобильных номеров в ответ на аналогичную практику сербской стороны. Запрет на сербские документы должен был вступить в силу 1 августа. 31 июля на севере Косово, где проживает много этнических сербов, прошли протесты против новых правил, там начали возводить баррикады. Тогда премьер-министр Косово Альбин Курти распорядился отложить введение запрета до 1 сентября.

На севере Косово используется около 10 тысяч автомобилей, зарегистрированных в Сербии.

Источник: РТС