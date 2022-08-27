На активиста завели уголовное дело за акцию с «кровавым фонтаном» в Москве

Против 19-летнего Александра Низамова возбудили уголовное дело о вандализме, совершенном группой лиц по мотивам ненависти или вражды (ч. 2 ст. 214 УК), за акцию на площади Славы в Москве. 24 августа активисты окрасили воду в фонтане «Музыка славы» в цвет крови.

В постановлении о возбуждении уголовного дела говорилось, что неустановленные лица «цинично пренебрегая нормами морали» и «желая противопоставить себя обществу» вылили в фонтан жидкость красного цвета, «тем самым обезобразив и осквернив его внешний вид».

Пока что Низамов находится в статусе подозреваемого. Вчера его доставили в ИВС при ОВД по район Марьино. По данным адвоката ОВД-Инфо Елены Шереметьевой, Низамову предположительно изберут меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Максимальное наказание по этой статье — три года лишения свободы.

Источники: «ОВД-Инфо», DOXA, RusNews