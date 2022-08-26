В российских консульствах за рубежом приостановили прием документов на биометрические загранпаспорта

Посольства России за рубежом «по техническим причинам» приостановили прием документов на биометрические загранпаспорта сроком на 10 лет.

О приостановке приема заявлений на изготовление загранпаспортов сообщили на сайтах посольств России в Турции, Латвии, Швеции, Финляндии, Азербайджане, Эстонии, Германии. При этом в этих же посольствах паспорта на пять лет без электронного носителя оформить еще возможно. «Медиазона» пишет, что скорее всего проблемы с выдачей загранпаспортов связаны с микросхемами, встроенными в биометрические паспорта.

В июне правительство России заморозило проект выдачи электронных российских паспортов. Одной из причин такого решения назвали дефицит чипов, который начался из-за санкций.

Источник: Консульский департамент МИД России, «Медиазона»