В Липецке у родителей покинувшего Россию экс-координатора штаба Навального прошел обыск

Бывший координатор штаба Навального в Липецке Илья Данилов сообщил в своем телеграм-канале, что накануне вечером в квартире, где он прописан, прошел обыск. Его проводили в рамках уголовного дела о «дискредитации» российской армии. «Храбрые следователи из СК забрали у моей мамы телефон», — добавил Данилов.

О возбужденном против него деле пока ничего неизвестно.

Илья Данилов занимал пост главы штаба Навального в Липецке около четырех лет. В апреле штаб закрылся, после чего сотрудники управления центра «Э» предложили прийти к ним в отдел, но Данилов отказался.

Окончательно он покинул Россию после того, как летом 2021 года штабы Навального признали экстремистскими. Сейчас он ведет канал на YouTube, где говорит о новостях и разговаривает с оппозиционными активистами.

Источник: Илья Данилов, «Радио Свобода»