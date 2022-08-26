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Уволили полицейского, напавшего на экс-главу «Комитета против пыток» Игоря Каляпина

18:02 • 26.08.2022

Майор Сергей Чернигов, напавший на основателя «Комитета против пыток» Игоря Каляпина, был уволен. Против него возбуждено уголовное дело.

Сам Чернигов обвинил Каляпина в домогательствах, объяснив этим свои действия. По словам правозащитницы и соратницы Каляпина Евы Меркачевы, дом экс-главы «Комитета против пыток», где произошло нападение, оборудован видеокамерами. Каляпин предоставил все видео следствию. 

Вечером 24 августа Игорь Каляпин и Сергей Чернигов выпивали на дне рождении знакомого в деревне Донское Нижегородской области. Затем они пошли домой к правозащитнику, где полицейский напал на Каляпина и пытался проткнуть ему горло осколком стекла.

Источник: Ева Меркачева

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