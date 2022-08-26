СБУ обвинила Кадырова в военных преступлениях

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила главу Чечни Рамзана Кадырова в совершении военных преступлений в Донбассе. В заявлении СБУ говорится, что службе удалось собрать неопровержимые доказательства преступлений, совершенных Кадыровым, а также замначальником управления Росгвардии по Чечне Даниилом Мартыновым и командиром тактической группы 249 ОМБ «Юг» Росгвардии Хусейном Межидовым. Кадыров ответил на это, что продолжит участвовать в «специальной операции» и «давно бы забрал бы и Зеленского» на допрос в подвал.

Мартынов, по данным СБУ, лично отдал приказ взять в заложники около полутысячи человек в Бородянском психоневрологическом интернате, включая «сотни лежачих больных». Межидова СБУ обвиняет в захвате в заложники около двухсот жителей Гостомеля и ограблении гражданских лиц и объектов. Согласно заявлению СБУ, в феврале и марте 2022 года Кадыров лично участвовал в планировании отдельных военных операций этих подразделений.

Кадырову вменяют три статьи украинского уголовного кодекса:

планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны» (ч. 2 ст. 437)

совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, приведших к гибели людей и других тяжких последствий (ч. 3 ст. 110)

оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой ​​в 2014 году, оправдание, признание правомерной временной оккупации части территории Украины, а также глорификация лиц, совершавших вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, начатую в 2014 году (ч. 3 ст. 436-2)

Мартынова и Межидова обвиняют в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438).

Кадыров уже ответил на эти обвинения в телеграме. Он назвал сотрудников СБУ «пешками азовцев и остальных преступных организаций или террористических организаций».

«То, что я делал на Украине, если вы так это говорите, я участвовал, участвую и буду участвовать в специальной операции, и буду освобождать тех людей, которых вы мучили, издевались все эти годы. И если меня спросить, то я давно бы забрал бы и Зеленского и тому подобных, они были бы в подвале на допросах. Как в Мариуполе скрылись от нас эти “азовцы” <...> поэтому благодарите Путина за то, что нам не разрешает забрать Киев и спросить тебя сполна, КВНщик», — сказал Кадыров.

Источники: СБУ, Рамзан Кадыров (1,2)