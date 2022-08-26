Россия создала для украинцев 21 фильтрационный лагерь — исследование

Исследователи из Йельского университета с помощью материалов из открытых источников и спутниковых снимков обнаружили на Донбассе 21 фильтрационный лагерь. В их отчете говорится, что украинцев там содержат в условиях антисанитарии, есть проблема нехватки еды и воды.

Людей чаще всего удерживают в бывших школах, рынках и тюрьмах. Помещения используются для содержания под стражей и допросов мирных жителей и военнопленных. Исследователи делят обнаруженные объекты на четыре основные категории:

пункты регистрации;

места содержания лиц;

зоны для людей, ожидающих регистрации;

следственные изоляторы и тюрьмы для долгого содержания под стражей.

По словам исследователей, «система фильтрации» на оккупированных территориях — это «чрезвычайная ситуация с правами человека».

В докладе также упоминаются обнаруженные объекты, которые могут быть захоронениями погибших заключенных в Еленовке (на территории, контролируемой самопровозглашенной ДНР) — там после взрыва в конце июля погибли 53 украинских военнопленных. При этом статус самой Еленовки как фильтрационного лагеря не однозначен: там, с одной стороны, содержали военнопленных, с другой — туда доставляли и волонтеров, проходивших «фильтрацию».

Источник: Reuters, Conflict Observatory