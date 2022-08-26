Против «Зеркала» возбудили уголовное дело «об отрицании геноцида белорусского народа»

Генпрокуратура Беларуси завела уголовное дело «об отрицании геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны или послевоенный период» на проекты «Флагшток» и «Зеркало», которое создала часть бывшей команды TUT.BY.

В сообщении Генпрокуратуры не указано, что стало причиной дела. Команда «Зеркала» предполагает, что преследование связано с текстом «Власти случайно подтвердили массовые расстрелы в Гомеле в 1937-м. Их много лет отрицали, а недавно приписали немцам как „геноцид“». Журналисты обнаружили отчет по строительству Восточного обхода Гомеля. В документе указывается, что массовые захоронения жертв расстрелов в Ченковском лесу под Гомелем датируются не только периодом Второй мировой войны, но и 1937 годом, то есть там лежат останки жертв сталинских репрессий. В правительстве Беларуси это отрицают, настаивая, что под Гомелем захоронены только жертвы войны.

«Совершали ли немецко-фашистские захватчики геноцид белорусского народа? Безусловно. Значит ли это, что мы должны забыть о сталинских репрессиях? Нет. В 30-е годы прошлого столетия сотни тысяч белорусов были уничтожены и вывезены из страны. Мы не должны ни забывать, ни мириться с попытками этот геноцид отрицать или приписать кому-то еще. Каждый должен отвечать за собственные преступления», — сообщила команда «Зеркала».

По статье «об отрицании геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны или послевоенный период» может грозить лишение свободы до пяти лет.

«Зеркало» было создано в июле 2021 года частью бывшей команды заблокированного TUT.BY. В августе того же года суд признал экстремистскими материалы обоих порталов. В июне 2022 TUT.BY признан экстремистской организацией на территории Беларуси. С марта 2022 года «Зеркало» заблокировано в России.

Источник: «Зеркало»