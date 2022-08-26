Хакеры взломали популярный менеджер паролей LastPass — они взломали аккаунт одного из разработчиков

В популярном менеджере паролей LastPass произошла утечка данных. Хакеры похитили исходный код и закрытую техническую информацию сервиса.

Компания сообщила, что две недели назад злоумышленники получили доступ к одному из аккаунтов разработчиков. Программисты сейчас устанавливают детали взлома, к расследованию привлечена ведущая фирма в области кибербезопасности и криминалистики. При этом в LastPass заверили, что утечки паролей не было, поскольку хакеры не смогли получить доступ к данным клиентов или базе паролей.

LastPass используют более 33 миллионов человек. Также среди клиентов сервиса есть 100 тысяч компаний.

Источник: LastPass