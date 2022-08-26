«Энергоатом»: Запорожскую АЭС подключили к энергосети Украины

Запорожская АЭС подключена к сети и производит электроэнергию для Украины, сообщили в украинской компании «Энергоатом», по прежнему обслуживающей ЗАЭС.

«Сегодня, 26 августа 2022 года, в 14:04 один из остановленных вчера энергоблоков ЗАЭС подключен к энергосистеме, продолжается набор мощности. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет», — написали в соцсетях «Энергоатома».

25 августа Запорожская АЭС впервые в своей истории оказалась полностью отключена от энергосети, а Херсон, Мелитополь, Энергодар, Бердянск, Новая Каховка остались без электричества. Согласно сообщению «Энергоатома», из-за пожаров на золоотвалах рядом Запорожской ТЭС, дважды переставала работать последняя линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины. В результате два работающих энергоблока станции отключались от сети. Украинские власти говорили, что авария произошла из-за российского обстрела.

Днем 26 августа пророссийские власти Запорожской области сообщили, что подконтрольные Киеву территории Украины больше не получают энергию с ЗАЭС.

Источник: «Энергоатом»