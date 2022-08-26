Business Insider: после взрывов в Крыму Россия вывела с полуострова десять истребителей

После атак в Крыму Россия решила вывести шесть истребителей СУ-35С и четыре перехватчика МиГ-31БМ с территории полуострова, согласно секретному отчету НАТО, который оказался в распоряжении Business Insider.

«Украинские беспилотные летательные аппараты трудно идентифицировать как цели для российских систем ПВО», — сказано в докладе.

Также Россия увеличила в Крыму количество тактических ракет класса «земля-воздух», чтобы отразить возможные атаки украинских беспилотников.

По данным доклада НАТО, на аэродроме «Бельбек» в Крыму сейчас находятся около 32 истребителей. В основном это Су-27, Су-35С и МиГ-31БМ.

9 августа на аэродроме «Саки» недалеко от села Новофедоровка произошла серия взрывов, в результате чего были уничтожены как минимум восемь российских военных самолетов. 18 августа местные жители сообщили о звуках взрывов в Керчи и рядом с военным аэропортом в Севастополе. 20 августа украинский беспилотник атаковал штаб Черноморского флота. То же самое произошло 31 июля, в день Военно-морского флота.

Источник: Business Insider