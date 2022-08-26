Антоновский мост в Херсоне снова попал под обстрел, очевидцы выложили видео удара

Украинским военным снова удалось попасть по Антоновскому мосту, связывающему Херсон с левым берегом Днепра. Очевидцы опубликовали видеозаписи, на которых видны взрывы и мост, окутанный дымом.

Кроме того, в пятницу сообщалось об активной работе российской ПВО в небе над Херсоном.

Украинские военные уже более месяца обстреливают Антоновский мост для того, чтобы затруднить снабжение российской группировки на правом берегу реки. За это время полотну моста нанесены серьезные повреждения. Российские военные пытаются компенсировать ущерб логистике, наводя паромные переправы через Днепр. Кроме того, для снабжения Херсона Россия использует мост через Днепр в Новой Каховке и Дарьевский мост через приток Днепра Ингулец. Они также повреждены обстрелами. При обстреле Антоновского моста 22 августа, по данным пророссийских властей, погибли двое рабочих ремонтной бригады.