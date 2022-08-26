«За гранью всяких приличий»: посольство РФ в Швейцарии пригрозило Pussy Riot швейцарским Уголовным кодексом

Посольство России в Швейцарии опубликовало заявление по поводу публикаций местных СМИ о выступлении панк-группы Pussy Riot. В дипломатическом представительстве считают «прискорбным», что «некоторые швейцарские учреждения культуры» дают площадку для «этой группы лиц, известных своими эпатажными выходками за гранью всяких приличий, закона и морали».

«Нет сомнений, что происходящие на сцене в ходе выступлений абсолютно непристойные действия, содержащие оскорбления России и ее руководства, не имеют никакого отношения ни к культуре, ни к искусству и, более того, подпадают под статью 296 Уголовного кодекса Швейцарии», — говорится в сообщении посольства.

Речь идет о статье из 16 раздела документа, где перечислены преступления, которые «могут поставить под угрозу отношения с иностранцами».

В заявлении диппредставительства также упомянули, что одна из участниц группы Pussy Riot сбежала из-под домашнего ареста в Москве, а теперь «разъезжает по Европе, где раздает интервью с огульной критикой российского руководства». В апреле Мария Алехина действительно уехала из России. Она находилась под домашним арестом и должна была носить электронный браслет, но сбежала, переодевшись в форму курьера Delivery Club.

Концерты в Швейцарии — часть европейского турне Pussy Riot, которое организовано в поддержку украинцев, пострадавших от войны.



Источник: посольство РФ в Швейцарии



