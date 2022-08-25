В Москве арестовали на пять суток кандидата в мундепы Николая Касьяна из-за поста пятилетней давности

Кандидата в муниципальные депутаты по району Хамовники и пресс-секретаря Юлии Галяминой Николая Касьяна арестовали на пять суток из-за поста со ссылкой на расследование «Он вам не Димон» команды Алексея Навального.

Касьян сообщил, что ссылку на расследование он опубликовал более пяти лет назад, а обнаружила пост, согласно материалам дела, женщина 1937 года рождения.

Хамовнический районный суд Москвы признал Касьяна виновным по делу о демонстрации экстремистской символики (20.3 КоАП). Протокол по этой статье на год запрещает гражданину избираться.

24 августа Николая Касьяна задержали на выходе из здания избирательной комиссии и доставили в ОВД Хамовники.

Источник: Николай Касьян (1, 2)