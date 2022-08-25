В Мордовии с заключенных в принудительном порядке собирают по 500 рублей для «ДНР»

Глава фонда помощи осужденным «Русь Сидящая» Ольга Романова сообщила, что в мордовской колонии №4 (поселок Ударный) заключенных заставляют писать заявление со словами «прошу снять с моего лицевого счета 500 рублей в пользу ДНР». Она уточнила, что 500 рублей для тех, кто отбывает срок — «большие деньги»: «у кого-то это половина месячной зарплаты, а у кого-то и вся».

«Стала смотреть, что про эту зону писали. Еще даже все кнопки до конца не нажала, тут же все посыпалось про ИК-4, поселок Ударный: избиения, пытки, пытки, избиения, пытки. Ну, как не скинуться по 500 рублей на ДНР. Совершенно добровольно и с песней», — пишет Романова.

СМИ в разные годы писали о колонии в Ударном в связи с поступавшей информацией об избиении заключенных и тяжелых условиях труда. Сообщалось, что осужденных принуждали к бесплатной работе на лесопилке, а несогласных запирали в тесные камеры без лавок — там, плотно прижавшись друг к другу, могли находиться 15–20 человек.

Источник: Ольга Романова, Управление СК по Республике Мордовии, «Медиазона» (1,2)