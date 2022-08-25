Сервис Bookmate останется в России, несмотря на уход ирландского владельца — «Ведомости»

Bookmate Limited планирует покинуть российских рынок, но компания могла договориться с «Яндексом», что книжный сервис останется доступен на территории России и продолжит работать под управлением местной компании. По утверждению источника «Ведомостей», соглашение уже заключено, «Яндекс» получил права на бренд Bookmate.

О планах «Яндекса» купить лицензию для работы с технологической платформой Bookmate, чтобы затем запустить собственный книжный сервис, стало известно еще в начале лета.

Пока генеральный директор Bookmate в России Андрей Баев отказывается от комментариев. «Яндекс» эту информацию также не комментирует. Bookmate работает в обычном режиме, российским пользователям доступны три тарифа.

Bookmate в 2010 году основали британец Саймон Данлоп и россиянин Виктор Фрумкин. В ноябре 2017 года Bookmate приобрел 51% в независимом издательстве Individuum, а в 2020 году Bookmate стал владельцем 65,5% издательства Popcorn Books.

Источник: «Ведомости»