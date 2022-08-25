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Путин впервые с 2017 года увеличил численность вооруженных сил РФ

15:37 • 25.08.2022

Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность вооруженных сил России с 1,9 миллиона до 2,04 миллионов человек. Число военнослужащих составит 1,1 миллиона, остальные — гражданский персонал. Указ вступит в силу в январе следующего года.

Причина увеличения армии неизвестна. Патриотические телеграм-каналы предполагают, что это связано с урегулированием статуса добровольческих отрядов и формирований в составе ЧОП, ЧВК, казачьих отрядов и этнических батальонов.

Указ «Об установлении штатной численности Вооруженных Сил Российской Федерации». Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

До этого Путин увеличивал вооруженные силы в ноябре 2017 года — с 1,8 миллиона в 2016 году до 1,9 миллиона. И в 2016 году, и в 2017 количество военнослужащих оставалось тем же (1 миллион), менялась только численность гражданского персонала. В 2014 году штатная численность вооруженных сил составляла 845 тысяч человек.

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

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