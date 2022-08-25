На Запорожской АЭС произошло первое в ее истории полное отключение от сети, Херсон и Мелитополь оставались без света

В четверг Запорожская АЭС впервые в своей истории была полностью отключена от энергоснабжения, а крупнейшие города на оккупированных Россией территориях Запорожской и Херсонской областей Украины остались без электричества. Свет пропал в Херсоне, Мелитополе, Энергодаре, Бердянске, Новой Каховке. Из-за остановки насосных станций частично отключалось водоснабжение. Также были перебои с мобильной связью. Ближе к вечеру российские СМИ сообщили о восстановлении электроснабжения.

Телеканал российского Минобороны «Звезда» утверждает, что «на Запорожской АЭС сработала система безопасности после обстрелов ВСУ и пожаров ими вызванных, произошло короткое замыкание в сети». По данным «Звезды», именно это стало причиной отключений в регионе. Телеканал также сообщил, что «было произведено переподключение, специалисты оперативно выполнили работы по восстановлению подачи электроэнергии». Кроме того, российские СМИ сообщили о пожарах в лесах рядом с Запорожской АЭС.

В украинской компании «Энергоатом», по-прежнему обслуживающей ЗАЭС, подтвердили ее полное отключение от энергосети, «первое в истории станции». Согласно сообщению оператора, из-за пожаров на золоотвалах расположенной рядом Запорожской ТЭС, дважды отключалась последняя линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины. В результате два работающих энергоблока станции отключались от сети.

Глава «Энергоатома» Петр Котин рассказал 24 августа британской газете The Guardian, что российские инженеры уже подготовили план отключения ЗАЭС от украинской энергосистемы. По его словам, российские военные намеренно обстреливают линии электропередач, связывающие станцию с ней.

Ранее сообщалось, что Россия начала процесс переподключения Запорожской АЭС к энергосистеме Крыма.

Пророссийский телеграм-канал «Рыбарь» написал в четверг, что отключение электричества «может быть связано как с повреждением линий, так и с процессами переподключения системы в российскую энергосеть».

Также сообщалось о непродолжительных перебоях с электричеством в подконтрольных Украине Краматорске и Славянске в Донецкой области.

Напряженная ситуация вокруг ЗАЭС, занятой российскими войсками еще в первые дни вторжения, сохраняется уже месяц. Стороны неоднократно обменивались обвинениями в обстреле станции. СМИ сообщали о российской военной технике, замеченной на территории АЭС. Страны G7 потребовали от России передать контроль над станцией украинским властям. Глава Росатома Алексей Лихачев и генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) обсудили в среду в Стамбуле предстоящий визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС

Источники: РБК, ТАСС, «Энергоатом», «Типичный Краматорск», Владимир Рогов, Евгений Балицкий, «Страна.UA» (1,2), «Звезда» (1,2), «ЗаТВ», The Guardian, «Украинская правда», «Рыбарь», Росатом