Ереванская полиция провела задержания на согласованной акции против войны в Украине

В среду в Ереване прошла акция российских эмигрантов против войны в Украине. Она была согласована с местными властями. Тем не менее, полиция не позволила провести шествие по городу и задержала некоторых участников митинга.

24 августа, в День независимости Украины и ровно через полгода после начала войны, российские эмигранты провели антивоенные акции во многих городах мира. В Ереване в акции на площади Свободы у оперного театра приняли участие около ста человек. Участники мероприятия вышли с бело-сине-белыми флагами российского антивоенного движения. Одна из них держала в руках плакат с надписью «Свободу Ройзману», на другом баннере были слова «Свободу народам, смерть империям!»

У театра протестующих встретило большое количество полиции. Полицейские не позволили провести запланированное шествие к посольству и задержали часть активистов (по некоторым данным, до 20-30 человек), в первую очередь тех, кто держал плакаты. Среди них активисты Леонид Сосновский, Юрий Алексеев и Олег Русаков, а также блогер Алексей Романов.

В полиции утверждают, что разрешение местных властей на митинг было отозвано. По данным армянских СМИ, участников митинга задержали «за разжигание межнациональной розни». В то же время, Сосновский написал в твиттере после выхода из отдела полиции: «мне пока, насколько я понял, ничего не предъявлено».

В тот же день у памятника Шевченко в Ереване состоялась украинская антивоенная акция.

Источники: «Утро февраля», «МАМУЛ.am», Леонид Сосновский, Олег Русаков, «Байки из ереванского замка» (1,2), «Тайга инфо»