Citigroup сворачивает бизнес в России

Американский финансовый конгломерат Citigroup объявил, что в этом квартале начнет сворачивать операции по обслуживанию клиентов «Ситибанка».

«В рамках сворачивания деятельности Citi также продолжит активную продажу некоторых портфелей розничного бизнеса в России», — сообщается на сайте конгломерата.

Сокращение коснется примерно 2,3 тысячи сотрудников и 15 филиалов, а сворачивание бизнеса будет стоить 170 миллионов долларов. Также Citi перестанет предоставлять потребительские кредиты, кредитные карты, вклады, брокерские и депозитарные услуги для физлиц.

В апреле 2021 года Citigroup объявил, что планирует выйти из розничного бизнеса в России. В марте 2022 года компания также решила свернуть коммерческий банкинг в России.

Citi стал один из первых международных банков на российском рынке. Компания открыла свое представительство в Москве в 1992 году.

Источник: Citigroup