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Врача из Сочи оштрафовали на три миллиона рублей за «фейки» про армию

14:21 • 24.08.2022

Центральный районный суд Сочи вынес приговор по делу о «фейках» про армию (часть 2 статьи 207.3). Врача-инфекциониста, имя которого не называется, оштрафовали на три миллиона. Обвинение запрашивало для него наказание в виде шести лет лишения свободы.

Дело возбудили из-за комментариев врача в фейсбуке — о потерях российской армии и о формировании «заградотрядов» из чеченских военнослужащих.

16 августа правозащитник Павел Чиков сообщал, что в России возбуждено 85 уголовных дел по статье о «фейках». Статья появилась после начала войны в Украине.

Источник: «Сетевые свободы», Павел Чиков

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