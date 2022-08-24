В Москве задержали кандидата в мундепы по району Хамовники Николая Касьяна

Кандидата в муниципальные депутаты по району Хамовники и пресс-секретаря Юлии Галяминой Николая Касьяна задержали на выходе из здания избирательной комиссии и доставили в ОВД Хамовники.

«Меня вызвали в ТИК по какой-то очень странной жалобе. Вызвали по ней меня вчера, при этом дата регистрации жалобы — сегодняшняя. На выходе из ТИК меня встретили сотрудники (полиции — Прим. “Холода”) и увезли в ОВД», — сообщил Касьян.

В разговоре с «Дождем» он рассказал, что его задержали по делу о «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). Ранее Касьян сообщил, что его обвиняют в демонстрации запрещенной символики (статья 20.3 КоАП РФ). Протокол по этой статье на год запрещает гражданину избираться.

19 августа за демонстрацию запрещенной символики с муниципальных выборов сняли мундепа по району Зюзино Александра Замятина. Его привлекли к административной ответственности за комментарий со ссылкой на ролик Леонида Волкова, в котором была символика команды Навального.

Обновлено в 16:41. Добавлен комментарий Касьянова «Дождю».

Источник: Николай Касьян, «Дождь»