В Москве кандидата в мундепы избили около здания территориальной избирательной комиссии

Кандидата в муниципальные депутаты по Северному Измайлово от КПРФ Сергея Бурцева избили около здания ТИК, куда он шел на встречу с другим кандидатом в депутаты. В больнице у Бурцева зафиксировали компрессионный перелом позвоночника, ушибы, в том числе головы и грудной клетки, а также ссадины (выписка из больницы есть у «Холода»).

Как рассказал «Холоду» Бурцев, неподалеку от ТИК он ждал опаздывающего на встречу кандидата в мундепы от КПРФ Дениса Рудых. Там к нему подошел незнакомый человек и потребовал у Бурцева вызвать ему такси, на что кандидат в депутаты отказал и пошел к зданию комиссии. «Он пошел за мной, догнал меня около дверей ТИК, и там произошло нападение, я от него отбивался. Он шел и угрожал. Притворялся пьяным, но оказался трезвым и хорошо подготовленным», — говорит Бурцев. По его словам, охранник комиссии, который видел нападение, отказался помочь Бурцеву, зашел в здание, но потом вызвал скорую и полицию. Сын кандидата в депутаты Андрей Бурцев описал состояние отца как «ужасное: ушибы, ссадины, гематомы на ребрах очень большие».

В полиции, по словам Бурцева, взяли у него показания и посмотрели записи с камер наблюдения: «Сказали, что опознали его, узнали его фамилию, имя, отчество, только не знаю, поймали его или не поймали ».

Сейчас Бурцев находится в центре Склифосовского. «Перелом позвоночника, сотрясения нет, есть ушибы, ссадины. Самое тяжелое — это позвоночник. Могу встать до туалета, до коридора, но ходить нельзя. Врачи сказали, что 10 дней полечат, а дальше будут смотреть, как болезнь пойдет », — описывает свое состояние Бурцев.

Бурцев считает, что его избили из-за выборов. «За две недели сняли двух наших кандидатов, всего всего от КПРФ нас было четверо. Двух сняли через суд, теперь добрались до меня. Теперь остался один Денис Рудых », — говорит кандидат в депутаты.

Сниматься с выборов после избиения он не станет: «Именно этого они и добиваются, чтобы я снялся, я не буду этого делать ». Из-за того, что Бурцев оказался в больнице, он, вероятно, не сможет попасть на встречу с избирателями, которая запланирована на 5 сентября.

Сергей Бурцев (Источник: Андрей Бурцев)

Источник: «Холод»