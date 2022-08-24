В феврале Шойгу предлагал ВСУ сдаться в обмен на прекращение вторжения, в Киеве сказали, что готовы обсудить капитуляцию РФ

The Washington Post опубликовала ко Дню независимости Украины большой материал о первых днях российского вторжения и обороне Киева. Среди прочего в нем говорится, что в первые дни войны российские власти напрямую и через посредников предлагали руководству Украины капитуляцию.

Вскоре после начала вторжения замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак позвонил руководителю офиса президента Украины Андрею Ермаку и потребовал капитуляции Украины. Как пишет WP, Ермак послал Козака и повесил трубку.

После этого с министром обороны Украины Алексеем Резниковым связался его белорусский коллега Виктор Хренин. Он предложил свои услуги в качестве посредника и передал Резникову предложение российского министра обороны Сергея Шойгу о капитуляции Вооруженных сил Украины. Резников ответил, что готов обсуждать только капитуляцию России.

24 августа Украина отмечает День независимости. Кроме того, сегодня исполняется полгода с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Как отмечает издание «Агентство», за это время России удалось захватить и удержать примерно 83 тысячи квадратных километров украинской территории, что сопоставимо с площадью Австрии. Однако большая часть этих земель, в основном в Луганской, Херсонской и Запорожской областях Украины, были оккупированы Россией в первые три месяца вторжения. С конца мая России удалось взять под свой контроль лишь 1 тысячу квадратных километров, потеряв при этом контроль над 100 квадратными километрами.

Объясняя низкие темпы российского наступления, Шойгу сказал в среду, что «делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан» и «это замедляет темпы наступления». «Мы идем на это сознательно», — утверждает министр.

Источники: The Washington Post, «Агентство», «Интерфакс»